Российские силовики остались недовольны отечественными процессорами

Сообщается, что в МВД использование подобного оборудования тормозит цифровизацию ведомства. При этом от комментариев не отказались и представители компании-разработчика процессора. Они заявили о намерении решить проблемы в последующих релизах продуктов.

Более того, отечественные производители серверов открыто настаивают на необходимости использования российских процессоров. Возможно, это связано с важностью обеспечения максимальной защищённости оборудования, используемого силовиками.

Напомним, что российские власти активно финансируют разработку отечественных процессоров. Так, за один лишь конец 2021 года АО «Байкал Электроникс» получило субсидий в размере 10 млрд рублей, а АО МЦСТ выделили 7,1 млрд рублей.