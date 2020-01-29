Российские силовики получат доступ к банковским данным россиян без решения суда

Так, Шадаев предлагает обеспечить МВД, ФСБ и прочие силовые структуры прямым доступом к персональной конфиденциальной информации россиян уже к 2024 году. Делается это, по словам министра, в рамках развития цифровой экономики “в интересах граждан, бизнеса” и власти.

Напомним, что Максут Шадаев сменил Михаила Мишустина на посту главы Минкомсвязи в январе 2020 года. Прежде он занимал посты вице-президента по цифровым платформам Ростелекома и гендиректора “РТ Лабс”.