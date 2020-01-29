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Российские силовики получат доступ к банковским данным россиян без решения суда
Один лишь вопрос — насколько данное нововведение противоречит конституции?
Российское издание “Ведомости” опубликовали материал, в котором рассказало о том, что новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев выступил с предложением, согласно которому в будущем силовики должны будут получить онлайн-доступ к различного рода конфиденциальным данным россиян, в числе которых будут значиться банковская информация и данные, хранящиеся у мобильных операторов. На сегодняшний день подобные данные доступны лишь по решению суда.
Так, Шадаев предлагает обеспечить МВД, ФСБ и прочие силовые структуры прямым доступом к персональной конфиденциальной информации россиян уже к 2024 году. Делается это, по словам министра, в рамках развития цифровой экономики “в интересах граждан, бизнеса” и власти.
Напомним, что Максут Шадаев сменил Михаила Мишустина на посту главы Минкомсвязи в январе 2020 года. Прежде он занимал посты вице-президента по цифровым платформам Ростелекома и гендиректора “РТ Лабс”.