Российские силовики пожаловались на нехватку IT-специалистов

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Российские силовики пожаловались на нехватку IT-специалистовНехватка примерно 170 тысяч человек
Статс-секретарь — заместитель главы МВД РФ Игорь Зубов заявил на заседании комитета в Совете Федерации, что в России наблюдается потребность в IT-специалистах, так как произошёл отток из-за антироссийских санкций.
Чиновник отметил, что неизвестно, сколько всего приедет подобных специалистов в Россию. Потому что всё зависит от привлекательности «сегодняшней меры», говоря о законе о праве получения вида на жительство в России в упрощённом порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей — минуя получение разрешения на временное проживание. Потребность составляет примерно 170 тысяч человек.
По его словам, средняя зарплата таких сотрудников составит 140 тысяч рублей. «У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек», — подчеркнул Зубов.