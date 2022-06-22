Российские силовики пожаловались на нехватку IT-специалистов

Чиновник отметил, что неизвестно, сколько всего приедет подобных специалистов в Россию. Потому что всё зависит от привлекательности «сегодняшней меры», говоря о законе о праве получения вида на жительство в России в упрощённом порядке для иностранных IT-специалистов и членов их семей — минуя получение разрешения на временное проживание. Потребность составляет примерно 170 тысяч человек.

По его словам, средняя зарплата таких сотрудников составит 140 тысяч рублей. «У нас большой отток IT-специалистов в связи с санкциями, потребность примерно 170 тысяч человек... В отрасли занят миллион человек», — подчеркнул Зубов.