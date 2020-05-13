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Российские системы ИВЛ, которые использовали в сгоревших больницах, попали под запрет
Снят он может быть лишь в случае признания невиновности аппаратуры в возникновении пожаров
В сети появилась информация о том, что Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ “Авента-М” — таким образом, российские системы, которые использовали в сгоревших больницах, попали под запрет.
К слову, чуть ранее уже появлялась информация, согласно которой после того, как стало известно о пожарах в больницах Москвы и Петербурга, многие регионы страны и без официального запрета начали отказываться от аппаратов “Авента-М”. Но сейчас запрет носит более централизованный характер, в связи с чем вероятность повторения недавних трагедий становится крайне малой.
Стоит отметить, что на данный момент есть версия, согласно которой несмотря на то, что загоревшиеся аппараты были новыми, возгорания произошли в связи со случившимся коротким замыканием.