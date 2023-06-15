Российские «Смерчи» получат управляемые снаряды

В настоящее время «Смерч» может стрелять только стандартными неуправляемыми снарядами. А управляемые могут использоваться только на РСЗО «Торнадо-С» — следующем поколении «Смерча».

Вооружение «Смерча» управляемыми снарядами сделает систему высокоточной.