Российские «Смерчи» получат управляемые снаряды

16:36, 15 июня 2023
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Российские «Смерчи» получат управляемые снарядыПока такими боеприпасами может стрелять только «Торнадо-С»
Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Смерч» получит управляемые снаряды, которые будут протестированы в зоне спецоперации на Украине.
В настоящее время «Смерч» может стрелять только стандартными неуправляемыми снарядами. А управляемые могут использоваться только на РСЗО «Торнадо-С» — следующем поколении «Смерча».
Вооружение «Смерча» управляемыми снарядами сделает систему высокоточной.