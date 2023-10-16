Российские СМИ обяжут создать отделы информационной безопасности

Российские медиакомпании, которые владеют СМИ (средствами массовой информации), должны будут создать внутренние отделы по информационной безопасности к 2025 году. Эти новые правила разрабатываются Министерством цифровой индустрии, но оно пока не предоставило комментарии по этому поводу.

Это требование распространится на каналы, транслирующие через первый и второй мультиплексы, а также на издания, такие как «Российская газета», ИТАР-ТАСС и МИА «Россия сегодня». Они должны также перейти на российские средства защиты информации, и использование иностранных средств будет запрещено. С начала января 2025 года эти требования будут распространены и на операторов мобильной связи и спутникового телевидения.

Это новое правило частично повторяет указ № 250, принятый в мае 2022 года, который затрагивал субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Согласно этому документу, создание отделов по информационной безопасности и переход на российские средства защиты информации были применимы только к субъектам КИИ. Новый указ расширяет эти требования на несколько СМИ и всех операторов связи.