Российские снайперы поразили цель, размером с 5-рублевую монету, с расстояния почти 1 км

В результате проведенных учений поступила информация о том, что сразу несколько российских снайпера поразили цель, размером с 5-рублевую монету на расстоянии почти 1 км, а если быть точнее, то 800 м. Так, стрелкам была поставлена задача не просто попасть в грудную мишень, но при этом поразить размещенную в ее центре цифру от 0 от 10 — именно ее размер сравним со стандартной российской монетой.

Напомним, что чуть ранее, в ноябре прошлого года, российский снайпер Сергей Шмаков сумел установить новый рекорд дальности точного выстрела — он поразил мишень размером 60х60 см на расстоянии 1 920 м в темное время суток при плохих погодных условиях.