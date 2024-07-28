Российские специалисты научились точно определять собак по «отпечатку» носа

В Тольятти, в технопарке «Жигулёвская долина», разработали уникальное приложение «Золотой нос», которое помогает находить потерянных или украденных собак по фотографии их носа. У каждого пса есть уникальный узор на носу, который остаётся неизменным с двух месяцев. Это позволяет приложению эффективно идентифицировать животных, как сообщают СМИ.

Чипирование и клеймирование животных уже не являются единственными способами доказательства собственности. Приложение «Золотой нос» использует нейронные сети, чтобы создать цифровой паспорт питомца на основе узора его носа. Этот метод гораздо менее травматичен для животных по сравнению с чипами или клеймами.

Для поиска пропавшей собаки достаточно загрузить фото её носа в приложение. Если животное найдено, хозяин может легко связаться с его новым владельцем через приложение. В будущем разработчики планируют добавить в приложение функции, такие как доступ к истории вакцинаций, советы ветеринаров, а также создать платформу для поиска ветеринарных клиник, грумеров и зоомагазинов.