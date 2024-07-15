Российские специалисты потеряли облачные данные на серверах Autodesk

Российские девелоперы столкнулись с проблемой доступа к облачному хранилищу Autodesk BIM 360. По данным сообщений СМИ, американская компания Autodesk начала блокировать доступ российским компаниям, которые продолжали использовать их продукцию через посредников или VPN-сервисы.

Autodesk BIM 360 представляет собой систему для автоматизации проектирования в строительстве и промышленном дизайне. Этот факт подтверждён рядом источников, включая Михаила Викторова из Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования и Екатерину Борисову из компании Rariteco.

Ранее Autodesk уже приостановила свою деятельность в России и ликвидировала местное подразделение. В 2024 году компания также запретила использование своих программных продуктов российским компаниям, включая популярные решения, такие как AutoCAD, Autodesk 3ds Max и Revit. Все данные, загруженные в BIM 360, хранятся на серверах Autodesk в зашифрованном облачном хранилище.

Эксперты предупреждают, что блокировка Autodesk может привести к серьёзным проблемам, включая потерю данных и необходимость пересмотра информационных моделей проектов. Некоторые застройщики уже переходят на собственные разработки, опасаясь дальнейших проблем с доступом к необходимому ПО.