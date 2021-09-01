Российские специалисты разработали подводного робота для обмана противников

Наука и технологии
Сегодня в 14:12
Российские специалисты разработали подводного робота для обмана противниковОн имитирует подводную лодку
Представитель Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин» сообщил о новой разработке российских специалистов. Так, согласно данным источника, в России был создан подводный робот-беспилотник «Суррогат», необходимый для имитации подводной лодки.
Отмечается, что процесс имитации подлодки происходит за счет акустики. Таким образом можно обманывать противника.
“Совершенствование акустических систем позволяет все более уверенно имитировать акустический портрет подлодки с точностью, достаточной для "обмана" авиационных и корабельных комплексов обнаружения, а в перспективе — и стационарных систем. "Рубин" представил концепт-проект роботизированного комплекса "Суррогат" для проведения учений”, — поделился представитель «Рубин» в беседе с РИА Новости.
Сообщается, что разработка получила литий-ионную батарею. Активное время работы робота достигает 16 часов.