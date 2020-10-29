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Российские специалисты разработали программу для выявления COVID-19 по кашлю

Она работает на базе обученной нейросети
Российские специалисты разработали программу, которая позволяет выявлять заражение корнавирусной инфекцией по кашлю. Разработка работает на базе обученной нейросети.

Так, ученые давали нейросети прослушать порядка тысячи записей кашля инфицированных коронавирусом и людей с другими болезнями. Внешний вид терминала напоминает обычный смартфон. Для того, чтобы выявить коронавирус по кашлю необходимо установить специальную программу, а впоследствии начать кашлять в динамик.

”Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок. Это удобно для врачей, которым не хочется лишний раз контактировать с потенциально заразным пациентом”, — поделился научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрий Михайлов.

Сообщается, что разработка пригодна для проверки кашляющих россиян, к примеру, в общественном транспорте или государственных учреждениях.