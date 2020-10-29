Российские специалисты разработали программу для выявления COVID-19 по кашлю

Так, ученые давали нейросети прослушать порядка тысячи записей кашля инфицированных коронавирусом и людей с другими болезнями. Внешний вид терминала напоминает обычный смартфон. Для того, чтобы выявить коронавирус по кашлю необходимо установить специальную программу, а впоследствии начать кашлять в динамик.

”Записанный звук можно представить в виде картинки — графика колебания частот. Эту запись называют спектрограммой. Даже невооруженным взглядом можно увидеть на ней характерный для COVID-19 рисунок. Это удобно для врачей, которым не хочется лишний раз контактировать с потенциально заразным пациентом”, — поделился научный сотрудник Физического института имени Лебедева РАН Дмитрий Михайлов.

Сообщается, что разработка пригодна для проверки кашляющих россиян, к примеру, в общественном транспорте или государственных учреждениях.