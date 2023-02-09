Российские специалисты разработали систему на искусственном интеллекте для лечения глаз

Российские специалисты разработали систему на искусственном интеллекте для лечения глазНазывается новинка Retina.AI
Пресс-служба Федерального научно-клинического центра ФМБА России сообщила о разработке и успешных испытаниях облачного сервиса Retina.AI для профилактики слепоты и слабовидения у людей с сахарным диабетом, а также для контроля возрастных изменений сетчатки. Система ни в чём не уступает зарубежным аналогам из США от IDX-DX и EyeNook.
Фото: Wallpaperflare.com
Разработкой Retina.AI занималась российская компания «Диджитал Вижн Солюшнс». С помощью системы можно проводить анализ снимков глазного дна и оптической томографии. Врач может подключиться к сервису дистанционно и оценить результаты.
В течение клинических испытаний специалисты использовали более 300 изображений. Точность анализа снимков глазного дна составила 95%, чувствительность — 96%, специфичность — 91%.
Работа Retina.AI основана на алгоритмах искусственного интеллекта. Система анализирует фотоснимки поражённых органов и участков кожи и распознаёт патологические изменения. Это первая в России подобная программа автоматизированной сегментации патологий глазного дна.