Российские специалисты разработают импортозамещающее ПО для фермеров

В России активно разрабатываются программные решения для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм, направленные на замену иностранных аналогов, таких как CloudFarms, PigVision, PigChamp, FARM, Afimilk, Uniform Agro и DairyComp 305. Новые российские системы обещают не только заменить импортные продукты, но и расширить функциональные возможности для животноводческих предприятий.

Одним из ключевых проектов в этой области является разработка комплексной системы учёта производственных операций на свинокомплексе «Свинофон». Этот проект получил статус особо значимого и выполняется по заказу «Башкирской мясной компании» при участии компании «Смарт Технологии Инветс». Предполагается, что новая система будет готова к началу 2025 года и станет универсальным инструментом для управления полным циклом производства на свинофермах.

Другой значимый проект — цифровая платформа «Пульс.ЦСС», созданная для управления животноводческими фермами. Эта система позволяет сотрудникам отслеживать и анализировать ключевые производственные показатели в режиме реального времени. «Пульс.ЦСС» обеспечивает широкий спектр функций, таких как интеллектуальный сбор данных через мобильное приложение PinGo, гибкий управленческий движок, интеграция с генетическими центрами и оборудованием на производственных площадках, а также предоставляет открытый API для обмена данными с внешними системами.