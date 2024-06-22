Российские специалисты разработают импортозамещающее ПО для фермеров

Российские специалисты разработают импортозамещающее ПО для фермеровКоторые занимаются разведением скота
В России активно разрабатываются программные решения для автоматизации работы свиноферм и молочных ферм, направленные на замену иностранных аналогов, таких как CloudFarms, PigVision, PigChamp, FARM, Afimilk, Uniform Agro и DairyComp 305. Новые российские системы обещают не только заменить импортные продукты, но и расширить функциональные возможности для животноводческих предприятий.
Одним из ключевых проектов в этой области является разработка комплексной системы учёта производственных операций на свинокомплексе «Свинофон». Этот проект получил статус особо значимого и выполняется по заказу «Башкирской мясной компании» при участии компании «Смарт Технологии Инветс». Предполагается, что новая система будет готова к началу 2025 года и станет универсальным инструментом для управления полным циклом производства на свинофермах.
Другой значимый проект — цифровая платформа «Пульс.ЦСС», созданная для управления животноводческими фермами. Эта система позволяет сотрудникам отслеживать и анализировать ключевые производственные показатели в режиме реального времени. «Пульс.ЦСС» обеспечивает широкий спектр функций, таких как интеллектуальный сбор данных через мобильное приложение PinGo, гибкий управленческий движок, интеграция с генетическими центрами и оборудованием на производственных площадках, а также предоставляет открытый API для обмена данными с внешними системами.
Ещё один важный проект — разработка программного обеспечения «Молоко 2.0» для управления производством молока на заводе. Эта система разрабатывается «Дмитрогорским молочным заводом» с целью автоматизации процессов сбора данных и обеспечения прозрачности учета. «Молоко 2.0» позиционируется как альтернатива иностранным решениям, таким как Afimilk, Uniform Agro и DailyComp 305, и предлагает инновационные функции, включая предиктивную аналитику и цифровой двойник фермы для более эффективного управления стадом.
Эти проекты являются частью стратегии импортозамещения в сфере программного обеспечения для животноводства и направлены на повышение конкурентоспособности отечественных агропроизводителей за счёт современных технологий и инновационных решений.