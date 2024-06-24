Российские специалисты улучшили технологию поиска нефтяных месторождений

Учёные из научного института «Роснефти» в Уфе разработали новую технологию обработки данных, позволяющую с высокой точностью определять нефтенасыщенные зоны для бурения. По данным пресс-службы компании, инновация уже успешно прошла тестирование на Приобском месторождении, одном из ключевых активов «РН-Юганскнефтегаз».

Применение новой технологии позволило значительно увеличить проектный фонд скважин и добыть дополнительно более 100 млн тонн нефти. Суть технологии заключается в цифровой обработке сейсмических и геологических данных. Сначала специалисты определяют минеральный состав, плотность и пористость горных пород с помощью корпоративного ПО «РН-Петролог». Затем на основе этих данных строятся детальные геологические модели и реконструируются древние процессы образования горных пород.

Эта технология позволяет с достоверностью 85% локализовать зоны с высокими коллекторскими свойствами, которые определяют способность горных пород удерживать и передвигать нефть, газ и воду. В компании напомнили, что развитие научно-технологического потенциала является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030».