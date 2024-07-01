Российские спутники изучат метеоритную опасность на пути от Земли к Луне

Российские учёные собираются запустить две космические миссии «Луна-26» и «Луна-27» в ближайшие годы. Об этом сообщил Евгений Слюта, руководитель лаборатории геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского РАН. «Луна-26» будет орбитальной миссией, которая сделает детальные фотоснимки лунной поверхности и проведёт комплексное исследование с помощью радиоволн, инфракрасного, нейтронного и гамма-излучения. Она также будет поддерживать связь с посадочным аппаратом «Луна-27», который запланирован на 2028 год.

На борту «Луна-26» будут размещены 13 научных приборов, включая радиолокационный комплекс для изучения внутренней структуры лунного грунта и метеоритный датчик для анализа микрометеоритной опасности на пути между Землёй и Луной. Эти данные помогут в подготовке и выполнении следующей миссии «Луна-27», которая будет фокусироваться на исследовании грунта в южной полярной области Луны.

«Луна-27» будет оснащена более 10 научными приборами, включая хромато-графический комплекс для анализа состава летучих компонентов и воды в образцах лунного грунта. Помимо этого, будут изучаться водород, разреженные газы, физико-механические и теплофизические свойства грунта. Учёные также рассматривают вопросы дальнейших исследований лунного рельефа и возможные миссии с луноходами в перспективе.