Российские стандарты начнут использовать в международных космических программах

Международная организация по стандартизации (ISO) недавно одобрила два новых космических стандарта, основанных на российских разработках. Эти нововведения призваны улучшить проектирование космической техники, а также снизить количество неисправностей и поломок оборудования, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

По словам Антона Шалаева, главы Росстандарта, эти стандарты подчёркивают международное признание российских разработок и предоставят универсальные инструменты для космических исследований. Один из стандартов, ISO 17520:2024, фокусируется на расчётах потоков заряженных частиц, проникающих в магнитосферу Земли, и их влиянии на космические аппараты. Руководителем этого проекта стал Борис Юшков из НИИЯФ МГУ.

Другой стандарт, ISO ТО 23689:2024, предоставляет детальное описание космической погоды и её влияния на космические системы. Этот стандарт полезен для разработчиков программного обеспечения и проектировщиков космической техники. В разработке участвовали эксперты из десятков стран, а Владимир Калегаев из НИИЯФ МГУ сыграл ключевую роль в создании документа.