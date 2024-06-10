Российские страховщики внедрят ИИ в свою работу

Регулирование применения искусственного интеллекта в страховом бизнесе не только ограничивает, но и открывает новые возможности для развития технологий. Об этом на ПМЭФ рассказала Ольга Сорокина, член Совета директоров Страхового Дома ВСК. Она отметила, что ИИ в страховой медицине может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем.

Основные усилия, по мнению Сорокиной, должны быть направлены на снятие барьеров в части оборота данных. Цифровизация медицины невозможна без сотрудничества государства и бизнеса, а также разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. Недостаток информации о застрахованном мешает страховщикам оценивать качество услуг и прогнозировать риски, что важно для предложения превентивных сервисов.

Сорокина предложила, чтобы страховщики имели доступ к персональным данным застрахованных с их согласия. AIoT приложения могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении болезней. Важным шагом также является перевод взаимодействия страховых компаний и медицинских организаций в цифровой формат. По словам Сорокиной, отладка регулирования ИИ требует консенсуса между законодателями и рынком, открывая возможности для развития и страхования новых рисков.