Российские студенты будут готовить школьников к ЕГЭ с помощью мемов

Прямо сейчас на Tutorik доступны задания лишь по русскому языку, собранные из открытой базы Федерального института педагогических измерений. Помимо этого студенты сумели разработать новые упражнения, обратившись за помощью к преподавателем русского языка из Санкт-Петербурга. В рамках проекта задания разделены на различные блоки с отличающимся уровнем сложности. При этом пользователь имеет доступ к измерению собственной статистики. Первокурсники российского Университета Иннополис Владислав Ламзенков, Ильсур Шартдинов и их друг из Челябинска Тхань Нгуен, занимающиеся разработкой Tutorik, уже получили на развитие собственного проекта 100 тыс рублей от акселератора программы развития предпринимательства.

”Обычные методички скучно читать — хватает концентрации на пару страниц, поэтому мы придумали формат, где правило русского языка или физический закон будет объясняться с мемами и картинками. Включается ассоциативная память, поэтому материал запоминается лучше”, — рассказал один из сооснователей проекта Владислав Ламзенков.