Российские студенты изобрели беспилотный грузовой самолёт с вертикальным взлётом

Машина объединяет преимущества самолёта и мультиротора и создана по схеме аэрогибрида. По словам одного из разработчиков, студента ГУАП Всеволода Шокальского, самолёт сможет доставлять различные грузы, вести фото- и видеосъёмку, на аппарат можно установить громкоговоритель и сбрасываемый контейнер.

По мнению изобретателей, такой аппарат будет полезен для нефтегазовой отрасли, МЧС, охранных и логистических компаний. Стоимость такого самолёта составляет 550-600 тысяч рублей, а аппараты собраны из отечественных комплектующих.