Российские студенты изобрели ИИ, который превращает набросок в полноценную картину

В результате нейросеть может создавать картины, которые не просто имитируют стили этих художников, но и выражают собственное творческое видение. NeuroArtist уже представила свои работы на нескольких выставках, вызвав восторг зрителей.

По словам студентов, это лишь начало их пути. В дальнейшем они планируют совершенствовать нейросеть и расширять её творческие возможности.

Так, они считают, что их детище и ему подобные смогут играть ключевую роль в формировании новых художественных направлений и стилей в будущем.