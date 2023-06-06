Российские студенты изобрели ИИ, который превращает набросок в полноценную картину

Российские студенты изобрели ИИ, который превращает набросок в полноценную картинуВыглядит эффектно
Творческую деятельность обычно считают прерогативой человека, но за последние полтора-два года этот тезис пошатнули современные нейросети.
Одна из них — свежая разработка студентов Университета Иннополис. Им удалось создать искусственный интеллект, способный генерировать картины в стиле знаменитых художников.
Проект, названный NeuroArtist, использует нейросетевую модель для создания уникальных художественных произведений. ИИ обучили на базе данных из тысяч картин великих художников, включая Ван Гога, Пикассо и Моне.
В результате нейросеть может создавать картины, которые не просто имитируют стили этих художников, но и выражают собственное творческое видение. NeuroArtist уже представила свои работы на нескольких выставках, вызвав восторг зрителей.
По словам студентов, это лишь начало их пути. В дальнейшем они планируют совершенствовать нейросеть и расширять её творческие возможности.
Так, они считают, что их детище и ему подобные смогут играть ключевую роль в формировании новых художественных направлений и стилей в будущем.