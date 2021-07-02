Российские студенты изобрели недорогого робота для перемещения тяжёлых грузов

Наука и технологии
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Российские студенты изобрели недорогого робота для перемещения тяжёлых грузовКак тебе такое, Boston Dynamics?
Студенты Пермского Политеха Евгений Тонков и Дмитрий Кучев разработали крайне интересное и необычное устройство. Они создали промышленного робота, который будет вдвое дешевле аналогов, но при этом способен перемещать грузы в пять раз тяжелее.
Подобные результаты стали возможны благодаря уникальной конструкции манипулятора. RB пишет, что в отличие от прочих подобных девайсов, отечественная разработка уводит нагрузку не на вал электродвигателя манипулятора, а на специально разработанный механизм. Это, помимо всего прочего, даёт возможность перемещать объекты с высокой точностью позиционирования.
На данный момент проект находится на этапе прототипирования. Промышленный образец планируется создать уже в самое ближайшее время. Поступит ли по итогу робот в свободную продажу или же доступ к нему будет лишь у узкого круга предприятий — неизвестно.