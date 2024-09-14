Российские студенты начнут разрабатывать приложения для ОС «РОСА Мобайл»В рамках программы обучения
Студенты Российского технологического университета (РТУ) МИРЭА теперь будут заниматься разработкой приложений для мобильной операционной системы «РОСА Мобайл». Это стало возможным благодаря новому соглашению, подписанному с «НТЦ ИТ РОСА». В рамках этого партнёрства университет и компания планируют создавать и тестировать программные решения для ОС, а студенты получат возможность попрактиковаться в разработке мобильного ПО.
Руководство «НТЦ ИТ РОСА» подчеркнуло, что сотрудничество с вузами, такими как РТУ МИРЭА, открывает новые горизонты для инновационных решений. Генеральный директор Олег Карпицкий отметил, что участие студентов в проекте принесёт свежие идеи и поможет укрепить российскую IT-отрасль, создавая конкурентоспособные продукты на базе «РОСА Мобайл».
Система «РОСА Мобайл» является отечественной разработкой, основанной на репозитории ROSA 2021.1. В данный момент она используется на смартфоне Р-ФОН, который производит компания «Рутек» на своём заводе в Саранске. Теперь, благодаря инициативе РТУ МИРЭА, у студентов будет возможность внести свой вклад в развитие этой технологии.