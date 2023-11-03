Российские студенты раскроют космические паруса на орбите

Студенты МГТУ имени Баумана собираются провести эксперимент с разворачиванием солнечного паруса на своём спутнике «Парус-МГТУ». Эта информация появилась в СМИ и была подтверждена руководителем Молодёжного космического центра университета, Викторией Майоровой.

Спутник, названный «Парус-МГТУ», уже находится на орбите и находится в отличной рабочей форме. Его даже удалось активировать и взять под управление сразу после запуска, всего через полтора часа. Согласно Виктории Майоровой, конкретное время проведения эксперимента не имеет большого значения.

Важно отметить, что студенческий спутник «Парус-МГТУ» был запущен российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом в рамках их выхода в открытый космос. Этот запуск был частью эксперимента, и его цель заключалась в изучении движения с использованием солнечных парусов.