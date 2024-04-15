Российские студенты рассказали, как часто используют ИИ в учёбе

По результатам опроса НИУ ВШЭ, 43% студентов уже применяют технологии ИИ в учёбе, а 30% знают о генеративных моделях, но ещё не использовали их. Эти данные получены в ходе исследования интереса студентов к современным ИИ.

Большинство учащихся готовы доверить ИИ подготовку материалов для проверки преподавателями и находят его полезным в поиске источников для учебных заданий и обработке изображений. Среди популярных инструментов YandexGPT, Telegram-боты с нейросетями и Шедеврум.

Однако студенты осторожны в отношении информации от ИИ, предпочитая проверять её на правдивость. Преподаватели в основном поддерживают использование ИИ студентами, хотя некоторые высказывают критику. Интересно, что некоторые преподаватели также начали использовать нейросети в учёбе.