Российские студенты разработают приложение для афиш начинающих музыкантов

Студенты Университета управления «ТИСБИ» создадут мобильное приложение UPost для публикации и просмотра афиш мероприятий. Проект, который долгое время оставался просто идеей, теперь получил поддержку Фонда содействия инновациям, который выделил 1 миллион рублей на его развитие. Это отличный шаг к превращению приложения в полноценный стартап.

Артур Сахаров, студент 4 курса факультета информационных технологий и руководитель проекта, решил заняться разработкой кроссплатформенного приложения. Он и его команда музыкантов поняли, как сложно продвигать свои мероприятия, поэтому решили создать решение, которое поможет начинающим артистам. По словам Артура, многие сервисы либо не принимают небольшие мероприятия, либо берут за это высокую плату. UPost решает эту проблему, позволяя пользователям находить уникальные события и публиковать свои афиши.

Работа над UPost началась в феврале 2024 года, и за это время команда успела разработать Telegram-бота, почти завершить мобильное приложение и начать создание веб-сайта. В команде пять человек, каждый из которых отвечает за свою часть проекта. Одной из главных задач стало внедрение искусственного интеллекта для модерации контента, чтобы избежать нецензурных слов и запрещённых материалов в описаниях афиш. Проект уже получил положительные отзывы на Kazan Digital Week и поддержку ГБУ «Таткультресурсцентр». По мнению Артура, грант в миллион рублей станет отличным стартом, и они планируют потратить средства на оборудование, серверы и продвижение в соцсетях.