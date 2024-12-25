Наука и технологии
Опубликовано 25 декабря 2024, 07:08
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Российские студенты создали робота-официанта

Ему практически не нужна помощь извне
Команда студентов МИФИ, под руководством магистранта Максима Болотова, представила уникального робота-официанта, способного работать почти что без помощи человека.
Российские студенты создали робота-официанта
© Ferra

Робот в автономном режиме развозит подносы с заказами в кафе и ресторанах, ориентируясь в пространстве с помощью лидара и 3D-камеры.

Перед началом работы, робот сканирует помещение, создавая трехмерную карту. После этого администратор задает маршрут, по которому робот будет передвигаться.

Устройство оснащено сенсорным экраном, через который посетители могут делать заказы, а администратор управлять задачами робота. Также предусмотрено дистанционное управление с телефона или компьютера.

Российские студенты создали робота-официанта
© МИФИ

Новинка способна переносить три подноса, которые она может поднимать и менять местами. Однако раскладывать еду по столам посетителям предстоит самостоятельно.

Создатели планируют добавить в робота терминал оплаты и голосовой модуль, а также усовершенствовать его дизайн.

В 2025 году начнутся тесты в реальных условиях, включая одно из кафе МИФИ.

Источник:МИФИ
Автор:Булат Кармак
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