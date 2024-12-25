Российские студенты создали робота-официанта

Российские студенты создали робота-официантаЕму практически не нужна помощь извне
Робот в автономном режиме развозит подносы с заказами в кафе и ресторанах, ориентируясь в пространстве с помощью лидара и 3D-камеры.
Перед началом работы, робот сканирует помещение, создавая трехмерную карту. После этого администратор задает маршрут, по которому робот будет передвигаться.
Устройство оснащено сенсорным экраном, через который посетители могут делать заказы, а администратор управлять задачами робота. Также предусмотрено дистанционное управление с телефона или компьютера.
Новинка способна переносить три подноса, которые она может поднимать и менять местами. Однако раскладывать еду по столам посетителям предстоит самостоятельно.
Создатели планируют добавить в робота терминал оплаты и голосовой модуль, а также усовершенствовать его дизайн.
В 2025 году начнутся тесты в реальных условиях, включая одно из кафе МИФИ.