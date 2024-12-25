Российские студенты создали робота-официанта

Робот в автономном режиме развозит подносы с заказами в кафе и ресторанах, ориентируясь в пространстве с помощью лидара и 3D-камеры.

Перед началом работы, робот сканирует помещение, создавая трехмерную карту. После этого администратор задает маршрут, по которому робот будет передвигаться.

Устройство оснащено сенсорным экраном, через который посетители могут делать заказы, а администратор управлять задачами робота. Также предусмотрено дистанционное управление с телефона или компьютера.