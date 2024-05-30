Российские суды престали принимать письма с иностранных почтовых сервисов

Российские суды и их связанные организации приостановили приём электронных писем с адресов .com, .net, .rs и .ua из-за усиленных мер безопасности. Они приняли такие меры для защиты информационной структуры от возможных угроз.

Согласно сообщениям, все письма, приходящие с этих доменов из США и стран Европейского союза, автоматически блокируются и не доходят до адресатов. Для отправки электронных обращений рекомендуется использовать российские домены или домены, не связанные с указанными странами.