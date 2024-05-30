Российские суды престали принимать письма с иностранных почтовых сервисов

Опубликовано 30 мая 2024, 22:05
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Российские суды престали принимать письма с иностранных почтовых сервисовРади информационной безопасности
Суды в России перестали принимать письма, отправленные с иностранных доменов
Российские суды и их связанные организации приостановили приём электронных писем с адресов .com, .net, .rs и .ua из-за усиленных мер безопасности. Они приняли такие меры для защиты информационной структуры от возможных угроз.
Согласно сообщениям, все письма, приходящие с этих доменов из США и стран Европейского союза, автоматически блокируются и не доходят до адресатов. Для отправки электронных обращений рекомендуется использовать российские домены или домены, не связанные с указанными странами.
Источник:ria.ru
Автор:Николай Шелофастов
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