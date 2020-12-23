Российские суперкомпьютеры используют для борьбы с COVID-19

Согласно имеющимся данным, весомую часть необходимых вычислительных мощностей предоставила отечественная группа компаний РСК — крупный разработчик и поставщик суперкомпьютеров и кластерных систем, передаёт ServerNews. Для борьбы с инфекцией были использованы системы Межведомственного суперкомпьютерного центра Российской академии наук (МСЦ РАН). Свою помощь в этой области предложили и специалисты из Китая, США, Канады, Японии, Тайваня, Финляндии и Италии.

Отметим, что суперкомпьютеры в первую очередь используются для молекулярного исследования COVID-19. Так, например, с их помощью была построена база данных о 256 коротких фрагментах ДНК. Именно в этой библиотеке удалось обнаружить перспективного кандидата в лекарства — олигонуклеотидную молекулу (аптамер).