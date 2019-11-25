Российские супермаркеты начали доставлять продукты в кафе и офисы

На данный момент “Перекресток” готов предложить корпоративным клиентам абсолютно весь ассортимент собственной онлайн-площадки, куда входит порядка 24,5 тыс товаров. По оценкам аналитического агентства Deloitte, прямо сейчас крупнейшими игроками на российском рынке в сегменте доставки товаров повседневного спроса юрлицам, являются такие компании как Metro Cash & Carry, “Комус” и “Самсон-опт”. И судя по имеющейся информации, X5 Retail Group намерена побороться с ними за лидерство.

К слову, стоит напомнить, что по данным самой компании Х5, наибольшим спросом у юридическим лиц пользуются скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалея, напитки, а также бытовая химия.