Наука и технологии
Сегодня 17:34
Российские супермаркеты начали доставлять продукты в кафе и офисы
Пионером в этой области станет “Перекресток”
Представитель российского ритейлера X5 Retail Group официально заявил о том, что на базе онлайн-версии “Перекрестка” в тестовом режиме запустилась доставка для различных корпоративных клиентов, начиная от ресторанов и кафе, заканчивая офисами и целыми бизнесами.
На данный момент “Перекресток” готов предложить корпоративным клиентам абсолютно весь ассортимент собственной онлайн-площадки, куда входит порядка 24,5 тыс товаров. По оценкам аналитического агентства Deloitte, прямо сейчас крупнейшими игроками на российском рынке в сегменте доставки товаров повседневного спроса юрлицам, являются такие компании как Metro Cash & Carry, “Комус” и “Самсон-опт”. И судя по имеющейся информации, X5 Retail Group намерена побороться с ними за лидерство.
К слову, стоит напомнить, что по данным самой компании Х5, наибольшим спросом у юридическим лиц пользуются скоропортящиеся продукты, кондитерские изделия, бакалея, напитки, а также бытовая химия.