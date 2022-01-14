Российские священнослужители создали молебен о компьютерной зависимости

Наука и технологии
Сегодня в 18:53
1 мин.
Российские священнослужители создали молебен о компьютерной зависимостиХотят помочь
Священнослужители Русской православной церкви задумались над тем, как помочь людям с выраженной компьютерной зависимостью.
Один из Синодальных отделов передал на рассмотрение Священного Синода РПЦ текст молебна об одержимых компьютерной страстью. Об этом опубликовано соответствующее сообщение на сайте Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ. Кроме этого, на рассмотрение управляющего органа были переданы тексты молитв о поиске работы, перед началом учёбы, перед сдачей экзамена и благодарственного молебна об окончании учёбы в школе и ВУЗе.
Таким образом РПЦ планирует охватывать сочувствующую аудиторию и вписываться в современный социум.
Источник: Cnews