Российские священнослужители создали молебен о компьютерной зависимости

Один из Синодальных отделов передал на рассмотрение Священного Синода РПЦ текст молебна об одержимых компьютерной страстью. Об этом опубликовано соответствующее сообщение на сайте Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ. Кроме этого, на рассмотрение управляющего органа были переданы тексты молитв о поиске работы, перед началом учёбы, перед сдачей экзамена и благодарственного молебна об окончании учёбы в школе и ВУЗе.

Таким образом РПЦ планирует охватывать сочувствующую аудиторию и вписываться в современный социум.