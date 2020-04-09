Российские танки, которые примут участие на параде победы, оказались защищены от коронавируса

При этом инженерам и проектировщикам не нужно было ничего переделывать — все дело в том, что абсолютно все танки, производимые на “Уралвагонзаводе”, оснащаются различными средствами, предназначенными для защиты от оружия массового поражения. Помимо всего прочего, к данному типу относится и биологическое оружие, в том числе и вирусы.

”Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия”, — рассказали представители концерна в разговоре с российским агентством ТАСС.