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Российские танки, которые примут участие на параде победы, оказались защищены от коронавируса
Одной головной болью у организаторов мероприятия оказалось меньше
Представители концерна “Уралвагонзавод”, занимающегося выпуском российских танков Т-72Б3М и Т-90М, рассказали о том, их боевые машины, которые примут участие на параде победы, оказались защищены от коронавируса.
При этом инженерам и проектировщикам не нужно было ничего переделывать — все дело в том, что абсолютно все танки, производимые на “Уралвагонзаводе”, оснащаются различными средствами, предназначенными для защиты от оружия массового поражения. Помимо всего прочего, к данному типу относится и биологическое оружие, в том числе и вирусы.
”Все серийно выпускаемые УВЗ танки оборудованы коллективной системой защиты экипажа, обеспечивающей защиту от поражающих факторов ядерного взрыва, химического и бактериологического оружия”, — рассказали представители концерна в разговоре с российским агентством ТАСС.