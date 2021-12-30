Российские танки не попали в топ-3 мощнейших в мире по версии США

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Российские танки не попали в топ-3 мощнейших в мире по версии СШАЗато там нашлось место южнокорейской и немецкой моделям
Американское издание 19FortyFive опубликовало свежий рейтинг «трёх мощнейших танков в мире». В него, как ни странно, не попала ни одна модель, разработанная в России.
Зато в список попали американский M1 Abrams, южнокорейский K2 Black Panther и немецкий Leopard 2.
M1A2 Abrams, со всеми его модернизации, следует считать лучшим танком по сравнению с Leopard и Black Panther. Безусловно, как американское издание, мы можем быть предвзятыми. Но ни один другой танк не был так испытан в боях, как грозный Abrams.
19FortyFive
При этом в качестве отличительной особенности K2 Black Panther журналисты назвали наличие интеллектуального боеприпаса KSTAM-II. В свою очередь Leopard 2 выделяется на фоне конкурентов мощнейшим дизельным двигателем и бронебойным снарядом с тепловизионным прицелом.
Стоит отметить, что в 19FortyFive осознают провокационность своего материала и оставляют «место для споров».
Источник: 19FortyFive