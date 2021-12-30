Российские танки не попали в топ-3 мощнейших в мире по версии США

При этом в качестве отличительной особенности K2 Black Panther журналисты назвали наличие интеллектуального боеприпаса KSTAM-II. В свою очередь Leopard 2 выделяется на фоне конкурентов мощнейшим дизельным двигателем и бронебойным снарядом с тепловизионным прицелом.

Стоит отметить, что в 19FortyFive осознают провокационность своего материала и оставляют «место для споров».