Российские танкисты нарисовали пятиконечную звезду с помощью пушки

Так, наводчики впервые с момента развала Советского Союза выполнили сложнейший норматив, согласно которому танкисты должны из 125-мм пушки изобразить на листе бумаги сложную пятиконечную звезду. Как стало известно, руководил процессом на учебном месте чемпион танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.

Напомним, что подобные нормативы созданы для того, чтобы поспособствовать развитию у танкистов навыков наводчика в плане точности наведения орудия на цель, определении расстояния до цели без каких-либо ошибок, а также улучшению меткости для поражения противника с первого выстрела.