Российские телеканалы хотят запретить бесплатную трансляцию своих программ в интернете

Так, телеканалы требуют окончания трансляции именно эфирных версий их телепрограмм, причем в требовании есть даже срок окончания — 25 декабря 2019 года. Именно до этого дня операторы, по мнению медиахолдингов, будут обязаны перейти с эфирных версий телепередач на специальные онлайн-версии. Также, по мнению телеканалов, операторы должны будут обрывать вещание на период, в который будет показан контент, на который у телеканала нет интернет-прав, такой как зарубежные сериалы или фильмы. Также представители медиахолдингов считают, что операторы обязаны брать с абонентов деньги за доступ к онлайн-версии их программ.

В свою очередь представители операторов связи и кабельных операторов в данном споре апеллируют тем фактом, что согласно законодательству все компании с вещательной лицензией должны транслировать 20 общедоступных телеканалов своим абонентам.