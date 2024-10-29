Российские телеканалы предъявили к Google требования на 2 ундециллиона рублей

Об этом сообщил РБК со ссылкой на осведомлённые источники. Судебное заседание состоялось 28 октября, в процессе судья отметил, что рассматривает «дело, в котором много-много нулей».

В качестве третьих лиц из-за блокировки пострадали телеканалы «Звезда», «Первый канал», ВГТРК (телеканалы «Россия 1», «Россия 24» и другие), «Парламентское телевидение», «Москва Медиа», «ТВ-Центр», НТВ, «ГПМ Развлекательное телевидение», «Общественное телевидение России», «Телеканал 360», «ТРК Петербург», «Фонд православного телевидения», «Национальный спортивный телеканал», «Технологическая компания Центр», а также ИП Симоньян М.С., представляющий YouTube-канал телеведущей Маргариты Симоньян.

Google обязана восстановить эти каналы, в противном случае начисляется неустойка. Решение суда должно быть выполнено в течение девяти месяцев с момента вступления в силу, а за каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 тысяч рублей. Как отмечается, сумма штрафа удваивается каждую неделю, пока решение не будет выполнено; при этом общая сумма штрафа не имеет ограничений.

Также сообщается, что, по словам ещё одного участника процесса, в сентябре общая сумма составляла почти 13 дециллионов — число с 33 нулями.