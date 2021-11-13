Российские тополь и берёза оказались лучшими деревьями для борьбы с глобальным потеплением

Специалисты из Воронежского государственного лесотехнического университета им. Г.Ф. Морозова провели исследования, которые показали, что тополь сорта «Эс-38» и берёза повислая «Углянческая-1», по сравнению с лиственницей и сосной, показали большее поглощение углекислого газа. А первое место занял тополь, площадь листовой пластинки которого составила 162 кв. см.

С помощью такого способа учёные предложили бороться с концентрацией углеродных соединений, по крайней мере, в условиях средней полосы России. По словам специалистов, уже в первый год вегетации можно будет добиться поглощения из атмосферы до 2,6 тонн углеродных соединений, при густоте посадки пять тысяч деревьев на один гектар.

«Это позволит за короткий срок сформировать лесные карбоновые фермы с понятным механизмом расчёта объёмов поглощения углеродных соединений. Для сравнения: 15 га такого полигона смогут компенсировать углеродный след 2 тысяч автомобилей», — подчеркнул ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.