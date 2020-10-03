Российские туристы в космосе смогут подключиться к Wi-Fi

В общей сложности, РОСС будет состоять из четырех модулей, каждый из которых создается под индивидуальный тип задач, передает агентство РИА Новости. Так, первые четыре модуля будут: базовым, целевым производственным, модулем материального обеспечения и модулем-платформой для таких задач, как сборка, запуск, прием и обслуживания космических аппаратов.

Особняком стоит пятый модуль, в котором и расположатся будущие четыре туриста. В нем установят два больших иллюминатора, которые позволят рассмотреть все красоты космоса, а также установят точку доступа к Wi-Fi.

Напомним, что новая российская станция по своей конфигурации будет похожа на отечественную станцию Мир, которую в 2001 году утопили.