Российские ученые готовят сразу три препарата от коронавируса

Так, один их них является противовирусным лекарством под названием триазавирин. Сообщается, что на сегодняшний день специалисты уже создали его в виде ингалятора для лечения вирусной инфекции. Кроме того, препарат уже готов к этапу испытаний. Также российскими специалистами из Института органического синтеза и московского Института органической химии имени Зелинского была разработана схема синтеза противовирусного лекарства фавипиравир, который, к слову, также готов к дальнейшим испытаниям.

Чехонин также сообщил о разработке препарата фортепрен, который базируется на ветеринарном лекарстве под названием фоспренил, эксплуатирующийся в качестве терапии при коронавирусной инфекции у животных. По словам специалиста, данный препарат сейчас проходит регистрацию.