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Российские ученые готовят сразу три препарата от коронавируса

Два из них уже готовы к этапу испытаний
По словам вице-президента и руководителя секции медико-биологических наук РАН академика Владимира Чехонина, российские ученые готовят сразу три препарата от коронавируса.

Так, один их них является противовирусным лекарством под названием триазавирин. Сообщается, что на сегодняшний день специалисты уже создали его в виде ингалятора для лечения вирусной инфекции. Кроме того, препарат уже готов к этапу испытаний. Также российскими специалистами из Института органического синтеза и московского Института органической химии имени Зелинского была разработана схема синтеза противовирусного лекарства фавипиравир, который, к слову, также готов к дальнейшим испытаниям.

Чехонин также сообщил о разработке препарата фортепрен, который базируется на ветеринарном лекарстве под названием фоспренил, эксплуатирующийся в качестве терапии при коронавирусной инфекции у животных. По словам специалиста, данный препарат сейчас проходит регистрацию.