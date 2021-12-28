Российские ученые изменили мировое представление об устройстве космоса

Формальдегид (CH2O) — играет одну из ключевых ролей в зарождении жизни и ее развития. Ранее ученые думали, что образование формальдегида на поверхности космической пыли, покрытой водяным льдом, маловероятно. Из-за того, что для протекания подобной реакции требуется огромное количество тепла, которой недостаточно в туманностях. Однако ученые доказали, что сложные органические соединения могут появляться в космосе значительно раньше возникновения звезд и планетарных систем. И скорее всего, в большом количестве. Потому что туманности содержат колоссальные объемы воды, а значит и предполагаемого формальдегида.