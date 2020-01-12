Российские ученые изобрели сверхбыстрый тест на грипп

Для проведения нового теста ученые наносят наноструктурированное серебро, которое, в свою очередь, специфично к вирусу гриппа А любого штамма, на оксид кремния. В процессе ввода в биологическую жидкость аптамеры выборочно соединяются с вирусом. Далее на сенсор с вирусами наносятся дополнительные молекулы аптамера, чтобы впоследствии перенести подложку с аптамерами и вирусами в спектрометр, с помощью которого и выявляется наличие вируса в организме.

”Чувствительность нашего метода сравнима с уже существующими методиками – мы определяем наличие не менее 10 000 вирусов в образце биологической жидкости. Пока мы тестируем нашу методику на модельной жидкости куриных эмбрионов, заражённых вирусами гриппа различных штаммов. В перспективе сможем надежно определять не только вирус гриппа А с помощью SERS. Мы планируем наносить на металлическую подложку аптамеры, специфичные и к другим вирусам”, – поделилась Анастасия Новосельцева, один из соавторов исследования, аспирант химического факультета МГУ.