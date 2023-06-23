Российские ученые изучат идеи Си Цзиньпина

В России открылась первая за пределами Китая лаборатория на по изучению идей председателя КНР Си Цзиньпиня.

В состав создаваемой на базе Института Китая и современной Азии Российской академии наук лаборатории вошли не только сотрудники ИКСА РАН, но и специалисты из других центров, в частности, Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН и НИУ ВШЭ.

Исследования новой лаборатории будут касаться идей Си Цзиньпина в сферах экономики, внешней и внутренней политики, а также социальной политики, культуры, искусства и экологии. Предполагается, что она установит контакты с китайскими научными центрами и проведет несколько совместных конференций и круглых столов.

В 2025 году по итогам работы лаборатории планируется издать большую монографию, которая познакомит российских читателей, в том числе представителей российской власти, с идеями Си Цзиньпина и их значением — как для Китая, так и для его отношений с Россией, заявил директор ИКСА РАН Кирилл Бабаев.

По мнению исследователя, анализировать идеи председателя КНР надо для того, чтобы наиболее эффективно выстраивать взаимоотношения с главным экономическим и стратегическим партнером России.