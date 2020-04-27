Российские ученые начали создавать мышей для тестирования вакцины от коронавируса

Известно, что созданием мышей, которые будут чувствительны к инфицированию коронавирусом нового типа, начали заниматься специалисты Института биологии гена РАН, а также ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора

”Главным отличием новой модели от уже существующих в мире станет ее биологическая безопасность — мыши приобретут чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории, что исключит риски по работе с ними в питомниках и неспециализированных лабораториях в период пандемии”, — поделились представитель Роспотребнадзора, отметив, что для создания грызунов ученые будут применять метод трансгенеза, тогда как после молекулярного клонирования будет использоваться система генного редактирования. Ожидается, что о первые результаты будут доступны уже в этом году, а именно летом.