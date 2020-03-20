Российские ученые начали тестирование вакцины от коронавируса

”Исследователям удалось создать вакцины как на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, так и на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины”, — говорится в официальном заявлении ведомства.

Планируется, что именно результаты данного тестирования помогут определиться с “наиболее перспективными и безопасными прототипами”, улучшив при этом состав, дозу и способ введения новой вакцины.

Напомним, что на данный момент в России не зарегистрировано ни одного случая летального исхода из-за заражения коронавирусом.