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Российские ученые нашли неизвестные пещеры неандертальцев
В Алтайском крае
Российские ученые Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН нашли две неизвестные пещеры неандертальцев. Пещеры были обнаружены в Алтайском крае, неподалеку от места нахождения останков неандертальцев, которые жили на этой территории 60 тысяч лет назад.
Благодаря раскопкам новых пещер, которые состоятся в 2021 году, ученые смогут узнать больше информации о жизни неандертальцев и о том, на кого они совершали охоту. ”У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам, у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания”, - поделилась ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.
По словам Колобовой, помимо пещер ученые обнаружили орудие среднего палеолита, которым владели поздние алтайские неандертальцы, а также ряд других артефактов того времени.