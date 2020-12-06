Российские ученые нашли неизвестные пещеры неандертальцев

Благодаря раскопкам новых пещер, которые состоятся в 2021 году, ученые смогут узнать больше информации о жизни неандертальцев и о том, на кого они совершали охоту. ”У нас был один кусочек из пазла, а благодаря этим новым пещерам, у нас появляется шанс определить стратегии их передвижения, зачем они шли, на кого охотились, определить сезонность обитания”, - поделилась ведущий научный сотрудник института, доктор исторических наук, профессор РАН Ксения Колобова.

По словам Колобовой, помимо пещер ученые обнаружили орудие среднего палеолита, которым владели поздние алтайские неандертальцы, а также ряд других артефактов того времени.