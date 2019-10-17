Российские ученые нашли способ справиться с дефицитом питьевой воды

Исследователи рассказали, что их новая разработка может подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, что заметно укорачивает путь питьевой воды до людей — раньше очищенная вода изначально шла на крупные водоочистные станции. За счет новой системы экономятся расходы на содержание и реконструкцию водных сетей.

”Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов”, — рассказал главный инженер проекта Андрей Матвеев.