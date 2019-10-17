Наука и технологии
Сегодня 12:52
Российские ученые нашли способ справиться с дефицитом питьевой воды
Для этого они укоротили "путь" воды к конечному потребителю за счет новой технологии
Российские ученые из Томского политехнического университета разработали экономичные водоочистные комплексы компактных размеров. В основу новинки легли уникальные технологии, способные обеспечить питьевой водой самые отдаленные населенные пункты.
Исследователи рассказали, что их новая разработка может подавать очищенную воду сразу в сеть водоснабжения, что заметно укорачивает путь питьевой воды до людей — раньше очищенная вода изначально шла на крупные водоочистные станции. За счет новой системы экономятся расходы на содержание и реконструкцию водных сетей.
”Уникальность заключается в высокой ресурсоэффективности, значительно сокращающей потребление электроэнергии и воды, компактности, адаптивности к различным исходным водам с различными загрязнителями. Кроме того, технология оснащена системой удаленного контроля и автоматизации на базе современных комплексов”, — рассказал главный инженер проекта Андрей Матвеев.
Самое читаемое