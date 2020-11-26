Российские ученые нашли способ выявить энцефалит в домашних условиях

Механизм работы платформы базируется на электрохимическом анализе и методе машинного обучения многослойного перцептрона, основанного на изучении нейронных сетей. Для получения результата необходимо расположить образец клеща на сенсоре. Впоследствии вводные данные будут проанализированы специальным электронным устройством потенциостатом, оснащенным ПО. Причем к нему можно подключить смартфон и узнать с его помощью результат.

*”Наша разработка позволит быстро и достаточно точно детектировать вирус клещевого энцефалита даже в домашних условиях”, —поделился автор исследования, магистрант НОЦ Инфохимии Университета ИТМО Артемий Иванов.

Предполагается, что этот метод в будущем может быть полезен и для выявления широкого круга патогенных организмов и вирусов, в числе которых коронавирус.