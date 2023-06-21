Российские ученые нашли способы борьбы с портящим растения грибком

Исследователи из Почвенного института имени В. В. Докучаева выявили два метода борьбы с фузариозом растений. Работа ученых опубликована в журнале Diversity.

Фузарий вызывает широкий спектр заболеваний — фузариозов — основных сельскохозяйственных культур, которые приводят к снижению урожая и экономическим потерям. Механизмы распространения гриба и заражения им пока изучены недостаточно. Российские ученые сравнили возможные пути раннего обнаружения фузария в различных типах почв. В результате им удалось найти два подхода к борьбе с фузариозом.

Первый — это использование врожденный механизм защиты растений, помогающего им подавлять экспрессию гена гриба своим генетическим материалов. Наследственная информация от участка ДНК преобразуется в рибонуклеиновую кислоту или белок. Второй — управление микробным сообществом путем регулирования экологических условий почвы.

Регулирование заболеваемости сельскохозяйственных культур фузариозом может быть достигнуто без существенных затрат и экологических рисков, связанных с загрязнением окружающей среды пестицидами. Внедрение современных генетических и биохимических методов поможет устойчивому развитию земледелия и агропромышленного комплексу, подчеркивает один из исследователей, заведующий лабораторией почвенного углерода и микробной экологии ФИЦ «Почвенный институт имени В. В. Докучаева» Михаил Семенов.