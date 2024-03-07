Российские ученые научились автоматически распознавать иронию в речи

Они разработали метод, который позволяет автоматически распознавать иронию в речи человека, используя только аудио- и видеоинформацию.

Ирония – это тонкий инструмент, который часто используется в повседневной жизни. Она может выражать сарказм, насмешку, или даже несогласие. Однако для искусственного интеллекта ирония – это сложный орешек.

Традиционные системы распознавания речи не могут понять контекст и интонацию, которые играют ключевую роль в ироничных высказываниях.

Исследователи из СПбГУ проанализировали фрагменты разговоров из российских фильмов и сериалов, а также записали речь 60 дикторов. Они изучили, как меняется интонация, темп речи, жесты и мимика человека, когда он использует иронию.

В результате ученые смогли выделить ключевые характеристики, которые отличают ироничные высказывания от нейтральных. Эти характеристики могут использоваться для обучения ИИ-систем.

Таким образом, теперь искусственный интеллект сможет понимать не только смысл слов, но и то, как они были сказаны.