Российские ученые научились бороться с комарами при помощи токсичного сахара

Эксперимент был проведён в Мали, где малярия ежегодно уносит тысячи жизней. В 10 деревнях установили 5677 станций с приманкой на основе токсичного сахара, а другие 10 деревень стали контрольной группой без ловушек.

Результаты показали, что популяция комаров сократилась минимум на 41%, особенно среди инфицированных самок.

Идея основана на естественном питании комаров нектаром растений. Им предложили «десерт» в виде сахара с добавлением токсинов, что, в отличие от традиционных методов с инсектицидами, действует избирательно и не вредит экосистеме.

Роман Яковлев, участник исследования и сотрудник Томского государственного университета, отметил, что метод не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды.

Учёные надеются, что ВОЗ примет этот способ в своих рекомендациях и продолжат исследования в других регионах.