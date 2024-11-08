Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 12:29
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Российские ученые научились бороться с комарами при помощи токсичного сахара

Интересный подход к проблеме
Российские учёные в составе международной группы нашли способ борьбы с малярией с помощью токсичного сахара, который существенно снижает численность комаров-переносчиков.
Российские ученые научились бороться с комарами при помощи токсичного сахара
© Ferra

Эксперимент был проведён в Мали, где малярия ежегодно уносит тысячи жизней. В 10 деревнях установили 5677 станций с приманкой на основе токсичного сахара, а другие 10 деревень стали контрольной группой без ловушек.

Результаты показали, что популяция комаров сократилась минимум на 41%, особенно среди инфицированных самок.

Идея основана на естественном питании комаров нектаром растений. Им предложили «десерт» в виде сахара с добавлением токсинов, что, в отличие от традиционных методов с инсектицидами, действует избирательно и не вредит экосистеме.

Роман Яковлев, участник исследования и сотрудник Томского государственного университета, отметил, что метод не только эффективен, но и безопасен для окружающей среды.

Учёные надеются, что ВОЗ примет этот способ в своих рекомендациях и продолжат исследования в других регионах.

Источник:Hi-Tech Mail.ru
Автор:Булат Кармак
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