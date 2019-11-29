Российские ученые научились делать дороги из промышленных отходов

Новый метод производства основывается на смеси суглинка, металлического шлака и отходов известковых производств. Напомним, что традиционно вместо всего этого рабочие используют слои из природного песка и щебня. По словам изобретателей, новый способ создания дорожного основания позволяет улучшить показатели дорог по части прочности, водо- и морозостойкости.

”Строительство дорожных оснований из нового композита будет более быстрым и рентабельным за счет замены большого количества относительно дорогих песка и щебня на отходы местного металлургического производства и суглинок. Строительство дорог с применением этой и подобных технологий не только экономически эффективно, но и помогает решить проблему утилизации опасных для окружающей среды промышленных отходов. Схожий композит можно применять для строительства оснований дорог и в России. Главное здесь — определиться с материалами на этапе проектирования дороги”, — рассказал заведующий лабораторией использования вторичных ресурсов Инженерной школы ДВФУ Андрей Таскин.